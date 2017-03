Säter: Singelolycka på riksväg 70

En singelolycka inträffade straxt före halv sju på riksväg 70 vid avfarten till Solvarbo utanför Säter. En personbil ska ha kört av vägen och hamnat i diket. Det har inte framkommit om någon person har förts till sjukhus.

