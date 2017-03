Lidköping: En skadad i arbetsolycka

På en gård i Fröslunda utanför Lidköping har en man ramlat ner från ett lastbilsflak och ner i asfalten. Mannen mår efter omständigheterna bra men fördes i ambulans till Lidköpings sjukhus för kontroll. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.

