Växjö: Singelolycka på riksväg 23

En personbil är med om en singelolycka då den kör in i ett räcke på väg 23 i Gårdsby. Polis, ambulans och räddningstjänst åkte till platsen men det finns i nuläget inga uppgifter om eventuella personskador uppger polisen.

