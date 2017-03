Kalmar: Trafikolycka på E22

En personbil har enligt uppgift kört in i mitträcket på E22 vid Rinkabyholm i riktning mot Rinkabyholm. Inledningsvis har inga personskador rapporterats. Det är stopp i trafiken på E22 i södergående riktning. Det är två enskilda olyckor som skett och enligt uppgift helt oberoende av varandra uppger polisen några minuter senare.

