Linköping: Singelolycka på Nygårdsvägen

En singelolycka inträffade ikväll i korsningen av Nygårdsvägen och Väpnaregatan i Linköping. En personbil ska ha kört in i ett träd. Om någon person behövde föras till sjukhus har inte framkommit.

