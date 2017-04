Vadstena: Stefan Löfven besöker möte

Stefan Löfven anlände idag till Vadstena där han ska tala i samband med att Socialdemokraterna Östergötland håller årsmöte. Stefan Löfven kommer även att knacka dörr i Vadstena under två och en halv timme. Text & Foto: Hasse Sukis, Rockphoto / www.digitallyrockphoto.se

