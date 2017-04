Sala: Brand i villa

Polis, räddningstjänst och ambulans har larmats till en fullt utvecklad villabrand i Kanikbo. En person har förts till sjukhus i ambulans efter att ha andats in rök. I övrigt ska inga personer finnas i huset. Släckningsarbetet fortgår och ingen spridningsrisk föreligger. I nuläget misstänks inget brott i samband med branden.

