Uppsala: Person skjuten till döds

Polis larmades kl 19.07 till Rapsgatan med anledning av en misstänkt skottlossning. En skottskadad man fördes till sjukhus där han senare avled. Flera bilar har setts lämna platsen efter skjutningen. Polisen har spärrat av brottsplatsen i närheten av Circle K. Polispatruller och helikopter söker efter gärningsmännen. Polisen är mycket angelägen om att komma i kontakt med personer som har sett eller hört något om brottet. Den avlidne mannen är 40-årsåldern.

Both comments and pings are currently closed.