Skinnskatteberg: 17-åring utsatt för misshandel

Polis kallades till en adress på Slaggvägen i Skinnskatteberg straxt innan midnatt efter inkomna samtal om att en fest för yngre personer urartat. En kille skall ha blivit misshandlad och var blodig i ansiktet. När polis kom till platsen hade alla lämnat adressen. Det visade sig att oinbjudna personer anslutit till festen och när de blev tillsagda att gå därifrån fick en 17-årig kille ett slag i ansiktet. En anmälan om misshandel upprättades och 17-åringens föräldrar informerades om det som hänt.

