Västerås: Singelolycka

En trafikolycka inträffade på Vasagatan i höjd med Rocklunda i natt. En man och en kvinna färdades i bilen och det var mannen som körde. De kolliderade med en sten. Bilen blev ståendes kvar på platsen och paret försvann till fots upp mot Skallberget. Ingenting i bilen tydde på att någon av dom blev allvarligt skadade. Patrull sökte efter personerna som enligt ett vittne var ivriga att komma ifrån platsen.

Both comments and pings are currently closed.