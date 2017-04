Ljusdal: Rökutveckling i trapphus

Räddningstjänsten larmades i natt till en bostadsfastighet på Mårdgränd i Ljusdal där det var kraftig rökutveckling i ett trapphus. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska det även vara rökigt i minst en lägenhet. Vad som börjat brinna är dock i skrivande stund oklart.

