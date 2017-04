Sveg: Bussolycka på E45

En bussolycka har inträffat på E45 söder om Sveg. Enligt uppgifter ska det finnas närmare 60 personer i bussen. Ett stort antal ambulanser har kallats till platsen och även räddningstjänst och helikopter. Det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

