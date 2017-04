Sveg: Många skadade



Uppdatering: Enligt uppgifter ska många ha skadats vid bussolyckan utanför Sveg tidigare. Flera ambulanser, räddningstjänst samt även ambulanshelikopter från Östersund samt Mora och även Flygräddningshelikoptern från Norrtälje skickades till platsen. En polishelikopter från Uppsala lyfte och mot området.

Enligt uppgifter ska det ha varit skolbarn som var på väg från södra Sverige som fanns i bussen som välte. Det ska ha varit väldigt halt på platsen.

Just nu har man lämnat av de första skadade med helikoptrarna i både Mora och Östersund. Man ska även vara på väg med skadade i helikopter till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

