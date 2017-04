Mark: Skolklass från Skene i bussolyckan

Uppdatering: Det ska ha varit en skolklass från Skene i Marks kommun som färdades i bussen. De ska ha varit på väg på en skolresa. Man har nu sammankallat en Posomgrupp i Skene vid skolan. Det finns ännu inga uppgifter hur allvarliga skador de inblandade ådragit sig.

Both comments and pings are currently closed.