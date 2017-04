Sveg: Minst 30 personer skadade

Uppdatering: Enligt uppgifter ska minst trettio personer ha skadats vid bussolyckan utanför Sveg tidigare. De skadade har transporterats till Östersunds sjukhus, Mora sjukhus samt även Falun lasarett. En eller flera har transporterats i helikopter till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ett stort antal ambulanser skickades till platsen liksom ambulanshelikopter från Östersund, Mora och Uppsala. Även Flygräddningens helikopter som är stationerad i Norrtälje skickades upp till platsen och en polishelikopter från Uppsala anlände senare till platsen.

