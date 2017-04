Bollnäs: Singelolycka på riksväg 83

En singelolycka med en personbil har inträffat på riksväg 83 söder om Arbrå. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska den som färdats i fordonet själva ha kunnat ta sig ur och klarat sig utan allvarligare skador.

