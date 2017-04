Sveg: Kriscenter upprättat

Uppdatering: På församlingshemmet i Sveg tar POSUM-gruppen emot oskadda och lätt skadade. ”De är chockade” säger en POSUM-ansvarig. Enligt uppgifter till Markbladet.se ska anhöriga till en del skolelever som färdades i bussen börjat köra mot olycksplatsen.

Both comments and pings are currently closed.