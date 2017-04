Malmö: Butik utsatt för rån

Flera polispatruller jagade under eftermiddagen en misstänkt beväpnad person som rånat en butik på Lönngatan i Malmö. Mannen hotade personalen med ett pistolliknande föremål och tvingade till sig en okänd summa pengar. Efter rånet flydde mannen i okänd riktning.

