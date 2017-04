Norrköping: Sexuellt ofredande i Vrinneviskogen

Kl. 17.56 larmades polis till Vrinneviskogen i Norrköping med anledning av ett man stod och onanerade i anslutning till ett gång-/löparspår. Den kvinna i 20-årsåldern som uppmärksammade mannens aktivitet var tillräckligt rådig för att via telefon kunna leda fram en polispatrull som kunde fånga in mannen innan han försvann från platsen. Den misstänkte, som är i 35-årsåldern, greps och togs till polisstationen i Norrköping där han kommer att höras om misstanken gällande sexuellt ofredande. Eventuellt har ärendet ett samband med ytterligare en händelse av liknande karaktär som inträffade i samma område vid 16.30-tiden på söndags-eftermiddagen. Då blev en något yngre kvinna ofredad av en man som tog tag i hennes hand och försökte få henne med in i skogen. Han blev dock skrämd av ett förbipasserande par och sprang från platsen. Polisen sökte efter denna man men kunde inte hitta honom. Huruvida de båda händelserna har något samband får visas i den fortsatta utredningen.

