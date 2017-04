Malmö: Kvinna anträffad död

En kvinna har anträffats avliden i en lägenhet i centrala Malmö på eftermiddagen. Polis på plats då brott inte kan uteslutas. Ärendet hanteras som misstanke om mord. En man i 50-årsåldern är frihetsberövad och anhållen misstänkt för mord på den äldre kvinna som anträffats avliden.

