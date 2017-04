Skinnskatteberg: Två skadade vid bråk

Polis kallades till Färna efter att en 57-årig man blivit misshandlad av en 35-årig man. Ett tillhygge skall ha använts i samband med misshandeln. När polis och ambulans kom till platsen blev det lugnt. Både målsäganden och den misstänkte visade tecken på att de slagits och deras skador sågs över av ambulans. Den 57-åriga mannen fick åka med ambulansen till sjukhuset och även den yngre mannen skulle få hjälp av ambulans. Två anmälningar misshandel kommer att upprättas, anmälan och motanmälan, och ett tillhygge togs i beslag skriver polisen på sin sida.

