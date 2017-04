Norrköping: Brand på krog i Svärtinge

Klockan 01.38 inkom larm från en restaurang på Finspångsvägen i Norrköping. När polisen kom till platsen såg de att det brann med öppna lågor inne i restaurangen. En anmälan mordbrand är upprättad och teknisk undersökning kommer att genomföras.

Both comments and pings are currently closed.