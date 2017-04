Staffanstorp: Kropp anträffad vid grävarbete

I samband med grävarbete på en arbetsplats i Nordanå i Staffanstorp anträffas en kropp. Polis skickas till platsen för att spärra av och påbörja ytterligare undersökningar. Bland annat ska tekniker undersöka platsen och förhör ska hållas med grävmaskinisten som hittade kroppen. Det är inledningsvis okänt hur länge kroppen legat på platsen, om det rör sig om en man eller kvinna eller om det ligger något brott bakom personens död. Ärendet hanteras inledningsvis som ett mord.

