Norrköping: Brand i Kolmården

15.54 Polisen fick kännedom om att räddningstjänsten åkt för att kontrollera en skogsbrand i Bränntorp, Krokek/Kolmården. Enligt de första uppgifterna ska det ha varit cirka 0,5 hektar skogsmark som brunnit. Då räddningstjänst kom till platsen beskrevs läget som lugnt och endast mindre brandhärdar fanns att släcka. Polisen har i samband med händelsen uppmärksammats på att en mindre byggnad tillhörande Kolmårdens djurpark brunnit ned. Det är i nuläget oklart när detta inträffat. Polisen kommer att genomföra brottsplatsundersökning på platsen och en anmälan om skadegörelse har upprättats i ärendet. Det är i nuläget oklart vad som orsakat branden.

Both comments and pings are currently closed.