Tingsryd: Singelolycka utanför Rävemåla

En personbil körde ikväll av okänd anledning av vägen på länsväg 120 vid Rävemåla. En person uppges ha färdats i bilen men ska enligt polisen inte vara allvarligt skadad. Vägen vid olycksplatsen stängdes av under räddningsarbetet.

