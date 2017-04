Boden: Brand i flera papperskorgar

Någon eller några har anlagt en brand på en lastbrygga i centrala Boden samt i ett antal soptunnor / papperskorgar längs Drottninggatan under natten uppger polisen. Branden på lastbryggan hade kunna spridas om inte räddningstjänsten släckt den. Anmälan kommer att upprättas och dokumentation har utförts från platsen. Polisen önskar kontakt med de som gjort iakttagelser i samband med detta.

