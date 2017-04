Linköping: Radhusbrand i Tokarp

Räddningstjänsten larmades straxt efter tolv till Fårbogsvägen i Tokarp där det börjat brinna i ett radhus. Enligt uppgifter ska en person ha tagit sig ur byggnaden och låg på altan när räddningsenheter kom på plats. Det är ännu oklart vilka skador denne ådragit sig. Enligt uppgifter ska lågor ha slagit ut från övervåningen på radhuset när man kom på plasts

