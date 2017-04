Linköping: Trafikolycka på E4

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades ikväll till en trafikolycka på E4 norrgående vid Herrbeta, Linköpings kommun. En lastbil och en personbil ska ha kolliderat. Fordonen ska stå i varsitt körfält. Det råder totalstopp på E4 norrut under räddningsarbetet. Minst en person ska vara skadad.

