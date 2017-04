Landskrona: 15-åring kidnappad

Vid 13-tiden inkommer en anhörig till en 15-årig flicka till polishuset i Karlskrona. Den anhöriga berättar att hans dotter i 15-årsålden blivit bortrövad från en skola i Karlskrona kommun. En stor polisiär insats sätts igång för att säkra den bortrövade flickan. Vid ca kl 17.00 anträffas den bortrövade flickan inlåst på en toalett på ett tåg i Landskrona. Flickan transporteras till hemorten i Blekinge. I nuläget ingen person frihetsberövad misstänkt för människorovet. Uppdatering Det var två män som vid ca kl 11.00 kontaktade flickan vid en skola. Männen försvann med flickan i en bil uppger polisen på sin sida.

