Skurup: Butik utsatt för rån

En butik på Kyrkogatan i Skurup har utsatts för ett rån ikväll. Personer har varit inne i butiken och hotat personal med ett pistolliknande föremål. I nuläget är det oklart vad rånarna fick med sig, De försvann från platsen i en mindre mörkgrå bil med fyra dörrar. Ett flertal polispatruller deltar i sökandet av aktuell bil och gärningsmän. Sammanlagt fem personer har varit inblandade i rånet uppger polisen.

