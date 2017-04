Hagfors: Brand i Blinkebersparken

Räddningstjänsten larmades vid midnatt till Blinkebergsparken i Hagfors där det ska börjat brinna på scenen. Enligt anmälare skulle scenen i det närmaste vara övertänd. Vad som orsakat branden är i skrivande stund oklart.

