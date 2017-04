Borås: Singelolycka på riksväg 42

En singelolycka inträffade i natt på riksväg 42 nära Fristad. Enligt uppgifter ska en personbil kört av vägen och voltat efter att ha väjt för ett djur. Föraren som färdades ensam i fordonet fördes i ambulans till sjukhus för kontroll.

