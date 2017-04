Norrköping: Inbrott på företag

Straxt före halv fyra larmades polisen till ett bilvårdsföretag på Butängen i Norrköping på grund av att ett larm utlösts. På plats kunde polispatrullen konstatera att det varit inbrott på företaget. Det är i skrivande stund okänt vad som tillgripits. Polisanmälan är upprättad och brottsplatsundersökning är genomförd. Ingen är gripen i ärendet.

