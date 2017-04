Jakobsberg: Larm från Växlingskontor

Ett larm inkom på förmiddagen från ett växlingskontor i Jakobsberg. Samtidigt som larmet kommer ringer flera vittnen och berättar att tre maskerade personer med ett vapenliknande föremål försöker ta sig in på växlingskontoret. På plats kan konstateras att kontoret varit utsatta för ett rånförsök och att rånarna har sprungit från platsen och sedan åkt iväg i en bil. Strax efter larmet kommer uppgifter om att en bil brinner inte långt från brottsplatsen. Oklart om det är första flyktbilen men den kommer att bärgas för teknisk undersökning. Ingen person har skadats i samband med rånförsöket. Ett stort antal patruller är i området och söker förövarna och pratar med personal och vittnen. Tekniker är på väg till brottsplatsen som är avspärrad

