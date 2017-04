Ängelholm: Mindre brand i butik

Polis och räddningsjänst kallades på eftermiddagen till en lokal på Järnvägsgatan i Ängelholm med anledning av en mindre brand i en lokal. Enligt polisen ska lokalen var någon form av butik. Branden kunde snabbt släckas och ingen person ska ha kommit till skada.

