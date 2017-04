Västerås: Cyklade en aning fel

Ett flertal bilister kontaktade 112 och kopplades fram till polisen ikväll efter att ha sett en dam gå på E18 från Korsängsmotet mot Malmabergsmotet. Patrull skickades omgående till platsen för att förhindra en eventuell olycka. När patrullen anlände visade det sig att det var en äldre dam som kommit lite fel. Hon hade råkat hamna på E18 med sin cykel och fick fortsätta fram till Malmabergsmotet, eskorterad av en polisbil. Ingen person kom lyckligtvis till skada.

