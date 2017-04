Stockholm: Lägenhetsbrand på Östgötagatan

Räddningstjänsten larmades ikväll till en bostadsfastighet på Östgötagatan på Södermalm där det börjat brinna i en lägenhet. Enligt uppgifter ska en person ha förts till sjukhus i ambulans. Under släckningsarbetet stängdes närliggande gator av men branden är nu släckt och avspärrningarna hävda.

