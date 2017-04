Kristianstad: Singelolycka

En singelolycka har inträffat på Fredriksdalsvägen i Kristianstad. Två personer uppges ha färdats i fordonet och båda ska ha varit ur fordonet när räddningsenheter kom på plats. Det finns inga uppgifter om någon av de drabbade behövde föras till sjukhus.

