Smedjebacken: Flera bilar i brand

Räddningstjänsten har larmats till Backgatan i Smedjebacken där minst tre personbilar ska brinna på en parkeringsplats. Vad som orsakat branden finns det ännu inga uppgifter om men flera fordon ska stå intill de brinnande bilarna.

