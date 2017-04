Västerås: Brand i motorfordon

Polis och räddningstjänst larmaes i natt till gångbron över Råbyleden på grund av en bilbrand. Räddningstjänsten har släckt branden, men bilen totalförstördes. En anmälan om skadegörelse har upprättats. I nuläget finns ingen misstänkt.

Även vid gropen i Hökåsen norr om Västerås började en personbil brinna. Bilen blev helt utbränd och någon misstänkt finns för närvarande inte där heller.

