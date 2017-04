Storuman: Brand i villa

Räddningsenheter och polis larmades på förmiddagen till Kaskeluokt utanför Storuman där det ska börjat brinna i en villa. Enligt preliminära uppgifter är alla ute ur villan uppger polisen. Uppdatering: När man kom fram till platsen ska man inte ha funnit på någon byggnad som brann och betecknar larmet som ett falskarm.

