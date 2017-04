Malmö: Fotgängare påkörd

En fotgängare blev på eftermiddagen påkörd av en buss i korsningen av Klostergatan och Rådmansgatan i Malmö. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och det finns i nuläget inga uppgifter om vilka skador den påkörde ådrog sig.

Both comments and pings are currently closed.