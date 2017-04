Borlänge: Bråk på Mc Donalds i Kupolen

Flera polispatruller samt ambulans och räddningstjänst är på plats vid Mc Donalds i Kupolen där det varit någon form av bråk. Enligt de första uppgifterna ska någon även kastat in tårgas i lokalen. Sjukvårdspersonal kontrollerar just nu några av gästerna. Vad som orsakat bråket och om någon har gripits är ännu oklart.

Both comments and pings are currently closed.