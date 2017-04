Norrköping: Villabrand i Svärtinge

Räddningstjänsten larmades ikväll till Ristvägen i Svärtinge där det ska börjat brinna i en villa. Enligt uppgifter kan det finnas ett par djur kvar i villan. När man kom på plats brann det kraftigt i villan.

