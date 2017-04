Ängelholm: Två lastbilar i krock

Två lastbilar uppges ha kolliderat med varandra på E6 nära Margretetorp norr om Ängelholm. Olyckan ska ha inträffat i södergående körfält och man kan räkna med begränsad framkomlighet vid platsen. Utryckningsfordon är på väg.

