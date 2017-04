Norrköping: Hörsalen äntligen klar



Hörsalen i Norrköping är en uppskattad byggnad för alla Norrköpingsbor. Ursprungligen var det den första kyrkan i Norrköping men såldes av Svenska kyrkan till Norrköpings Kommun 1902. Efter en ombyggnad 1913 så har Hörsalen under många år varit Norrköpings centrum för kultur och då främst konsertverksamhet. Norrköpings Symfoniorkester hade hörsalen som hemvist fram till dess att De Geerhallen invigdes i början av 1990-talet. Hörsalen var sliten och fick förfalla och många olika förslag fanns på användandet. Aktionsgrupper för bevarade bildades och demonstrationer arrangerades. Försäljning var aktuell och beslutet drog ut på tiden. Men det kändes enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist inte bra att sälja en fastighet och tomt som både varit kyrka och är en gravplats.

Vid den nu avslutade restaureringen så har man i stort försökt att bevara ursprunglig utformning men också blottlagt dolda ting En tavla med ritning över den gamla kyrkobyggnaden och numrerade gravplatser har kommit fram bakom en vägg. Under en matta fanns ett vackert mosaikgolv.

Publiken kommer att mötas av en lokal som nu fått ett mindre antal sittplatser men med förbättrad akustik. Det har också byggts ett antal toaletter som nu också har varmvatten. En trappa upp finns också möjlighet att ordna servering. Artister och musiker har små utrymmen bakom scenen men trapporna både till scenen och till logerna har hissar för rullstolsburna. Avsikten är att föreningar och enskilda ska kunna hyra Hörsalen för publika arrangemang och den rymmer drygt 300 sittplatser. Hyressättningen är relativt låg, men det är inte avsikten att hyran ska konkurrera bort andra hyresalternativ hos andra fastighetsägare. Standarden på stolar är också något lägre än i andra publika lokaler. På lördag blir det öppet hus hela dagen med officiell invigning kl 12.00.

”Vi vill visa bredden”, framhåller kultursekreterare Åsa-Karin Svensson. Dansens vecka inleder dagen i Hörsalsparken. Hörsalen fylls av sång och musik och på kvällen ger Sirqus Alfon två föreställningar, den första är redan fullbokad.

Text & foto: Sven Åke Molund

