Eskilstuna: 40-åring gripen

Kl 03.42 greps en 40 årig man i en lägenhet i Eskilstuna misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Det hela föregicks av att mannen vägrat lämna en bekants lägenhet som kände sig manad att ringa polisen. I samband med att man skulle avvisa mannen framkom det att han haft med sig två st ”rörbomber”. Oklart i nuläget vad han haft för avsikt med dessa, förhör kommer att hållas efter tillnyktring. De båda föremålen kunde dock hanteras av polis på plats och har tagits om hand.

