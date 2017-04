Falkenberg: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten och polis larmades i natt till Badhusvägen i Falkenberg där en bil börjat brinna och branden spred sig till en intilliggande byggnad varför räddningstjänst samt polis larmas till platsen. Allt tyder på att branden är anlagd varför man spärrar av området för teknisk undersökning. Räddningstjänsten släckte branden och polisen skriver en anmälan, ingen har kommit till fysisk skada.

