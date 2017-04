Norrköping: Singelolycka på Stockholmsvägen

Ambulans och räddningstjänst larmades på morgonen till Stockholmsvägen i Norrköping. En bil hade kört in i ett staket. Bilen kördes av en kvinna i 25-årsåldern. Hon behövde inte sjukhusvård, och blåste negativt i polisens instrument för att kontrollera nykterhet. Kvinnan hade kört in i ett staket och en flaggstång. Bilen bärgades från platsen. Orsaken till olyckan är oklar.

