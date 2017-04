Borås: Kraftig brand i verkstad

Uppdatering: Det brinner kraftigt i bilverkstaden i Frufällan norr om Borås. Boende i närheten uppmanas att stänga fönster och ventiler på grund av den kraftiga röken. Även riksväg 42 har stängts av för trafik uppger Trafikverket.

